Перший поверх раніше вважався традиційно гіршим за інші. Це першочергово було пов'язано з упередженнями, які залишилися з радянського минулого і життям у старому житловому фонді. Концептологиня групи компаній DIM Альона Піскунова розповіла, чи актуально хвилюватися про це зараз, передає 24 Канал.

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Квартира на першому та останньому поверхах: так чи ні

Раніше люди боялися, що через низько розташовані вікна, у їхні квартири можуть зазирати та легко пролізти і пограбувати тощо. Також вони хвилювалися, що помешкання буде дуже холодним, "тягнутиме" із сирих підвалів. Власне, так і було, і все через спосіб будівництва тодішніх будинків. Усі, хто живе в них досі, можуть мати такі проблеми.

Експертка каже, що з первинним ринком нерухомості ця історія неактуальна. Більшість сучасних житлових комплексів проєктуються таким чином, що перший поверх розташований достатньо високо.

Монолітно-каркасна технологія дозволяє виливати фундамент таким чином, що усі ці застарілі забобони нівелюються. Ба більше, часто на першому поверсі передбачена комерція, а вже перший житловий поверх розташований вище,

– каже Альона Піскунова.

Тобто, купувати квартиру в новобудові на першому поверсі можна без сумнівів. Окрім того, це буде зручно для людей з інвалідністю та літніх людей. Близькість до виходу і можливість швидше дістатись до сховища також відіграє роль для певної частини покупців.

Що стосується найвищого поверху, то відмов купувати там квартиру на первинному ринку експерти групи компаній DIM не спостерігають. Часто вищі поверхи навпаки обирають через краєвиди, наприклад. Тобто, для багатьох покупців це перевага. Але зараз через обстріли та можливі вимкнення світла багато людей не розглядають купівлю помешкання на останньому поверсі. І варто зазначити, що це вагома причина, щоб відмовитися від свого бажання бачити панораму.

Які поверхи вважаються найкомфортнішими з огляду на все вищевказане? Експертка зазначає, що найбільше українці цікавляться квартирами на 3 – 7 поверхах. Очевидно, там жити найкраще.