Квартира в новобудові: на якому поверсі обрати житло

Обираючи квартиру в новобудові, у потенційних покупців виникає багато запитань. Одне з них – на якому поверсі обрати житло.

Хтось хоче жити вище, щоб мати гарний краєвид з вікон, хтось надає перевагу нижнім поверхам. Кожен варіант має свої особливості, плюси та мінуси. Детальніше про них розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Нижні, середні чи верхні поверхи: особливості, переваги та недоліки

Найчастіше при виборі квартири звертають увагу на основні моменти. Серед них – розташування, ціна, площа, планування та інше. Однак і поверх має значення. Крім того, що цей фактор впливає на комфорт проживання, від нього може залежати й ціна квадратного метру.

Нижні поверхи

Однією з вагомих переваг квартири на першому поверсі є сад. Це ідеальний варіант для тих, у кого є діти, а також домашні улюбленці. Власну територію під вікнами можна облаштувати на свій смак: поставити мангал, зробити майданчик для дитини, висадити дерева чи поставити садові меблі. Варто уточнити, що це стосується виключно квартир у нових житлових комплексах, де є цілодобове відеоспостереження та охорона. Однак у деяких ЖК на першому поверсі взагалі немає житлової площі, а розташовані комерційні та службові приміщення. В такому разі можна обрати другий чи третій поверх.

Крім того, до плюсів житла на нижчих поверхах можна віднести можливість підійматися сходами та не чекати ліфта. Що стосується недоліків, основним з них можна назвати шум, який можуть чути жителі квартир, розташованих поруч із головним входом або з пожвавленою вулицею.

ЖК "Компаньйон" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

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Середні поверхи

Квартири на четвертому, п'ятому і шостому поверхах – найпопулярніші серед покупців, і в цьому немає нічого дивного. Вони зверху і знизу опалюються сусідніми приміщеннями, тому в них тепліше, ніж на першому або останньому поверсі, що дає можливість трохи заощадити на опаленні в зимовий період. Сюди потрапляє більше світла, у порівнянні з першим поверхом, і менше шуму зовні,

– уточнили у РІЕЛ.

Крім того, житло на середніх поверхах дозволяє легше заносити покупки додому у разі відсутності ліфта. Перераховані нюанси зумовлюють високий попит на житло, що розташоване на середніх поверхах будівлі.

ЖК "Америка" від Корпорації Нерухомості РІЕЛ / Фото riel

Верхні поверхи

Квартири на останньому поверсі також користуються попитом. Це можливість мати тихі кімнати з великою кількістю світла й гарними краєвидами на місто. Крім того, є житлові комплекси з цікавими архітектурними рішеннями – наприклад, просторими терасами.

Водночас варто пам'ятати про мінуси такого вибору. У разі відмови ліфту доведеться скористатися сходами. Це суттєво ускладнить життя сім'ям з дітьми чи людям похилого віку. Ціна квартири на верхніх поверхах може бути нижчою, ніж на середніх, однак все залежить від архітектурних особливостей ЖК.

На якому поверсі найкраще жити? Відповідь залежить від ваших індивідуальних переваг. Комусь сподобається прекрасна панорама міста з вікон верхніх поверхів, комусь більше до душі сад за вікнами та можливість не користуватися ліфтом. Немає значення, який поверх ви виберете для купівлі квартири в новобудові, можете не сумніватися, що висока якість житла не залежить від відстані до землі,

– резюмували у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.