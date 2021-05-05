Кто-то хочет жить выше, чтобы иметь красивый вид из окон, кто-то предпочитает нижние этажи. Каждый вариант имеет свои особенности, плюсы и минусы. Подробнее о них рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Нижние, средние или верхние этажи: особенности, преимущества и недостатки

Чаще всего при выборе квартиры обращают внимание на основные моменты. Среди них – расположение, цена, площадь, планировка и прочее. Однако и этаж имеет значения. Кроме того, что этот фактор влияет на комфорт проживания, от него может зависеть и цена квадратного метра.

Нижние этажи

Одним из весомых преимуществ квартиры на первом этаже есть сад. Это идеальный вариант для тех, у кого есть дети, а также домашние любимцы. Собственную территорию под окнами можно обустроить по своему вкусу: установить мангал, сделать площадку для ребенка, высадить деревья или поставить садовую мебель. Стоит уточнить, что это касается исключительно квартир в новых жилых комплексах, где есть круглосуточное видеонаблюдение и охрана. Однако в некоторых ЖК на первом этаже вообще нет жилой площади, а расположены коммерческие и служебные помещения. В таком случае можно выбрать второй или третий этаж.

Кроме того, к плюсам жилья на низких этажах можно отнести возможность подниматься по лестнице и не ждать лифта. Что касается недостатков, основным из них можно назвать шум, который могут слышать жители квартир, расположенных рядом с главным входом или с оживленной улицей.

ЖК "Компаньон" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

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Средние этажи

Квартиры на четвертом, пятом и шестом этажах – самые популярные среди покупателей, и в этом нет ничего удивительного. Они сверху и снизу отапливаются соседними помещениями, поэтому в них теплее, чем на первом или последнем этаже, что позволяет немного сэкономить на отоплении в зимний период. Сюда попадает больше света, по сравнению с первым этажом, и меньше шума снаружи,

– уточнили в РИЕЛ.

Кроме того, жилье на средних этажах позволяет легче заносить покупки домой в случае отсутствия лифта. Перечисленные нюансы обусловливают высокий спрос на жилье, расположенное на средних этажах здания.

ЖК "Америка" от Корпорации Недвижимости РИЕЛ / Фото riel

Верхние этажи

Квартиры на последнем этаже также пользуются спросом. Это возможность иметь тихие комнаты с большим количеством света и красивыми видами на город. Кроме того, есть жилые комплексы с интересными архитектурными решениями – например, просторными террасами.

Вместе с тем следует помнить о минусах такого выбора. В случае отказа лифта придется воспользоваться лестницей. Это существенно осложнит жизнь семьям с детьми или пожилым людям. Цена квартиры на верхних этажах может быть ниже, чем на средних, однако все зависит от архитектурных особенностей ЖК.

На каком этаже лучше жить? Ответ зависит от ваших индивидуальных предпочтений. Кому-то понравится прекрасная панорама города из окон верхних этажей, кому-то больше по душе сад за окнами и возможность не пользоваться лифтом. Неважно, какой этаж вы выберете для покупки квартиры в новостройке, можете не сомневаться, что высокое качество жилья не зависит от расстояния до земли,

– резюмировали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.