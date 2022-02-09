Квартира-студія – це зазвичай однокімнатне помешкання, в якому кухня та кімната об'єднані в один відкритий простір. Це дозволяє бути дуже гнучким при плануванні інтер'єру.

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Зонування у такій квартирі теж можна легка налаштувати під власні потреби. Відсутність перегородок не лише забезпечує помешкання великою кількістю природного світла, а й робить інтер'єр дуже невимушеним.

Менша площа – менша ціна

Будь-яка квартира студія дозволить зекономити кошти не лише на ремонті. Як правило, таке помешкання обійдеться вам на 10 – 15% дешевше, аніж звична квартира з окремою кімнатою.

Натхненне житло за помірною ціною / Фото Pexels

Сучасні підходи в плануванні інтер'єру дозволять вам створити дуже гармонічний простір із чіткими зонами. Звісно, за умови, що вам подобається відкритість та мінімалізм.

Дотримання стилю

Створення інтер'єру в одному стилі – це те, за чим женеться кожен із нас. У меншому просторі набагато легше втілити усі задумки та ідеї.

Квартира-студія – це простір ідей / Фото Pexels

Відкритість квартири-студії дозволить охопити поглядом усі елементи та одразу побачити загальну концепцію. При правильному підході в результаті можна отримати просо фантастичний ефект.

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Функціональність простору

При обмеженій площі варто задуматися про те, щоб кожен квадратний метр був використаний максимально ефективно. У гіршому випадку простір виглядатиме дуже захаращено, і тоді всі переваги відкритого планування перетворяться на недоліки.

Продуманість усіх деталей / Фото Pexels

Функціональний простір дозволить позбутися багатьох непотрібних речей та зосередити увагу на позитивному досвіді. Помешкання – це місце, яке повинне дарувати натхнення та заряджати енергією, тому такий підхід дозволить отримувати від перебування вдома максимум задоволення.