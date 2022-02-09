Квартира-студия – это обычно однокомнатное помещение, в котором кухня и комната объединены в одно открытое пространство. Это позволяет быть очень гибким при планировке интерьера.

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Зонирование в такой квартире тоже можно легко настроить под свои нужды. Отсутствие перегородок не только обеспечивает помещение большим количеством естественного света, но и делает интерьер очень непринужденным.

Меньшая площадь – меньшая цена

Любая квартира-студия позволит сэкономить деньги не только на ремонте. Как правило, такое жилье обойдется вам на 10 – 15% дешевле, чем привычная квартира с отдельной комнатой.

Вдохновенное жилье по умеренной цене / Фото Pexels

Современные подходы в планировке интерьера позволят вам создать очень гармоничное пространство с четкими зонами. Конечно, при условии, что вам нравится открытость и минимализм.

Соблюдение стиля

Создание интерьера в одном стиле – это то, за чем гонится каждый из нас. В меньшем пространстве гораздо легче воплотить все задумки и идеи.

Квартира-студия – это пространство идей / Фото Pexels

Открытость квартиры-студии позволит охватить все элементы и сразу увидеть общую концепцию. При правильном подходе в результате можно получить просто фантастический эффект.

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Функциональность пространства

При ограниченной площади следует задуматься о том, чтобы каждый квадратный метр был использован максимально эффективно. В худшем случае пространство будет выглядеть очень захламлено, и тогда все преимущества открытого планирования превратятся в недостатки.

Продуманность всех деталей / Фото Pexels

Функциональное пространство позволит избавиться от многих ненужных вещей и сосредоточить внимание на положительном опыте. Жилье – это место, которое должно дарить вдохновение и заряжать энергией, поэтому такой подход позволит получать от пребывания дома максимум удовольствия.