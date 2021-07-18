Если в январе квадратный метр в строящихся комплексах стоил в среднем 28 000 гривен, в конце июня его продавали за 30,8 тысячи гривен. Почему растут цены и чего ждать к концу года – рассказал директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук.

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Как считали цены Lun узнал стоимость самых дешевых квартир в жилых комплексах города Киева. Она является "порогом входа" в ЖК. Из этих данных высчитали медианную цену квадратного метра – это средняя стоимость "квадрата" в Киеве. Для того чтобы рассчитать минимальную цену квадратного метра, были отброшены 10% самых дешевых квартир (в компании заверили, что это является точечным демпингом и спекуляциями), после чего узнали нижнюю границу.

Почему растут цены

По словам Герасимчука, на повышение цен повлиял спрос. В 2020 году прирост достиг более 25% по числу сделок. В 2021 году эта тенденция сохранилась.

Кроме естественного прироста спроса за счет внутренней миграции населения и урбанизации, спрос на квартиры в новостройках растет за счет уменьшения спроса на "вторичке",

– пояснил аналитик.

При этом, добавил он, объем предложения нового жилья существенно не изменился.

Новые квартиры в Киеве продолжают дорожать /Фото Pixabay

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Что будет с ценами до конца 2021 года

По словам Романа Герасимчука, если нынешние тенденции на первичном рынке недвижимости в Киеве сохранятся, роста цен не избежать. По итогу 2021-го года он составит 17 – 19%. От уровня мая – июня цены повысятся на 10 – 12%.

К концу года квартиры в Киеве могут вырасти в цене / Фото Pixabay