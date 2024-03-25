Які зараз ціни на квартири в новобудовах Львова: дізнайтеся, скільки коштує квадратний метр
Джерело:Mind
За час повномасштабного вторгнення Львів став лідером за вартістю квадратного метра на первинному ринку. У березні 2024-го середня ціна перетнула позначку у 50 тисяч гривень.
За два роки від початку вторгнення вартість квартир від забудовників зросла майже вдвічі. Ціни підвищувалися рівномірно в усіх класах, окрім економа, – там відсоток збільшення вартості є найбільшим.
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Які ціни у львівських новобудовах у березні
На квартири класу економ ціни зросли найбільше через вихід на ринок державної програми "єОселя" та збільшення доходів певних верств населення. Найперше мовиться про військовослужбовців і тимчасових мігрантів у Європі, які купують житло для своїх родин.
Актуальні ціни за квадратний метр у новобудовах Львова:
- економ – 42 000 гривень (+132% за два роки);
- комфорт – 44 200 гривень (+84% за два роки);
- бізнес – 54 200 гривень (+77% за два роки);
- преміум – 84 400 гривень (+72% за два роки).
У якому районі – найдешевше, а де – найдорожче
Середні ціни за квадрат по районах:
- Галицький – 69 500 гривень;
- Франківський – 58 100 гривень;
- Личаківський – 57 800 гривень;
- Залізничний – 54 000 гривень;
- Сихівський – 50 400 гривень;
- Шевченківський – 47 200 гривень.
На інтерактивній мапі від Асоціації Західноукраїнських забудовників видно, що найбільш щільною є кількість нових проєктів у Шевченківському, Сихівському та Залізничному районах.