За словами рієлторів, попит на оренду приватних будинків суттєво підвищився. А ціни на автономне житло під Києвом піднялися до 20% залежно від типу нерухомості, її функціоналу та локації. Однак важко сказати, що ця зацікавленість переросла у тенденцію, а українці відмовляться українці від квартир на користь приватних будинків, пише 24 канал.

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Заміська нерухомість буде популярною не довго

За словами Дениса Суділковського, маркетинг директора ЛУН, спостерігати ріст зацікавленості щодо ідеї власного будинку справді можна. Але чи перетвориться цей інтерес у платоспроможний попит покаже лише час.

Собівартість будівництва продовжує зростати в Україні, приватні будинки будуть все дорожчою опцією,

– зазначає він.

Окрім цього експерт нагадав, що державні програми доступної іпотеки поки що розповсюджуються тільки на квартири. Тому, швидше за все, будинки для більшості так і залишаться мрією або другим домом для сім’ї.

Інший ймовірний варіант – оренда. Українці й справді можуть тимчасово перемкнутися на автономні варіанти, проте після усунення незручностей із світло- та газопостачанням повернуться поближче до міських квартир.

Скільки коштують будинки по Україні

Однокімнатний економваріант з газовим котлом в Одеській області коштує 4 500 гривень. За 8 000 гривень вдасться винайняти будинок на 60 квадратних метрів із індивідуальним опаленням, прибудинковою територією та доступом до міської інфраструктури, що важливо, якщо приїжджаєте з дітьми чи тваринами. За бюджет у 12 000 гривень на околиці Одеси можна орендувати будинок на 160 "квадратів" із газовим котлом, септиком та каміном, що робить його майже незалежним від міських комунікацій.

У Полтаві пропонують приватний будинок за 20 000 гривень. Площа будівлі –140 "квадратів". Всередині є камін, а навколо – простора прибудинкова територія.

Найекономніші варіанти у Києві починаються з 3 – 4 тисяч гривень на місяць. Це типова "хатинка у селі", розташована за 30 хвилин їзди від столиці на авто. Приблизно за 20 000 гривень, за даними агрегаторів ЛУН, пропонують будинки з генератором і камінними залами, що можна вважати хорошими варіантами для тих, хто планує провести зиму з достатнім рівнем комфорту.

У Львові з бюджетом у 10 тисяч гривень можна знайти будинки на 50 "квадратів" із власною свердловиною, газовим опаленням та каміном. На Закарпатті пропонують нерухомість в середньому за 12 тисяч гривень на місяць. Орендувати будинок в Івано-Франківську можна за 12 тисяч гривень на місяць.