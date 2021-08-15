Лавандовий колір в інтер'єрі: особливості та переваги

Кольори мають важливе значення в інтер'єрі житла. Вони дають задають правильний настрій і атмосферу.

Лавандовий колір користується популярністю серед власників квартир і будинків. У чому його особливості та переваги – розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Морозова.

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Лавандовий колір в інтер'єрі: в чому його плюси

Оформляючи інтер'єр квартири, потрібно ретельніше підходити до питання вибору основних кольорів і відтінків. Деякі з них є дуже яскравими й можуть швидко набриднути, інші, навпаки, вважаються класичними й не втрачають актуальності з роками,

– зазначила Морозова.

За її словами, лавандовий колір – відмінний варіант для оформлення квартири. Він сприяє розслабленню і благотворно впливає на емоційний стан.

– відмінний варіант для оформлення квартири. Він сприяє розслабленню і благотворно впливає на емоційний стан. Водночас темні відтінки лаванди слід використовувати дозовано – вони можуть пригнічувати й дратівливо впливати на нервову систему.

Лавандовий колір – відмінний варіант для квартири / Фото з інстаграму Вікторії Морозової

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Поєднання білого і лаванди створить у кімнаті відчуття свіжості.

Лавандові стіни у спальні – гарне рішення в естетичному і психологічному плані. Ніжний, світлий відтінок сприятиме спокійному сну, поліпшить настрій, допоможе розслабитися після трудового дня. Навіть кілька хвилин перебування у такій кімнаті зведе нанівець нервову напругу, дасть відчуття умиротворення,

– додала дизайнерка інтер'єру.

Лавандовий – це свіжість і ніжність вдома / Фото з інстаграму Вікторії Морозової

Вона уточнила, що при денному освітленні лавандовий колір наповнюється природною свіжістю, заряджає позитивною енергією і налаштовує на роботу.