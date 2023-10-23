Ці способи дієві також, коли потрібно зекономити на опаленні. Вони допоможуть зберегти тепло, щоб не було потреби опалювати цілодобово, якщо у вас індивідуальна система.

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Використовуйте теплові завіси на зовнішніх дверях

Існують різні види штор, навіть для дверей. Якщо потрібно зберегти тепло у квартирі, повісьте їх зсередини на вхідні двері. Якщо ви живете в будинку, захистіть тепловими завісами всі входи. Частина штори має "збиратися" на підлозі, щоб діяти як блокатор протягу.

Експерти кажуть, що приблизно 35% тепла в домі виходить через стіни та щілини навколо дверей, тому блокування цієї зони є надважливим завданням.

Теплова завіса на вхідних дверях / Фото Warner House

Придбайте засоби для захисту від протягів

Засоби для усунення протягів є обов'язковими для збереження тепла в домі холодною осінню та взимку. Придбайте спеціальні запобіжники та закріпіть їх на зовнішніх та внутрішніх дверях.

Наприклад, можна встановити пристрій для запобігання протягу в нижній частині дверей між неопалюваною кухнею та вітальнею, щоб зберегти затишок у своєму житловому просторі за малі витрати.

Тримайте внутрішні двері зачиненими

Набагато легше обігріти менший простір, ніж великий відкритий. Якщо ви будете зачиняти внутрішні двері, це допоможе повністю затримати тепло в кімнатах.

Тільки не забудьте періодично відчиняти двері протягом дня, щоб забезпечити хорошу вентиляцію та потік повітря у цілому помешкання. Це своєю чергою допоможе запобігти цвілі та затхлим запахам.