У Лондоні запустили український додаток для оренди житла bird
Джерело:bird
Мобільний додаток bird, який збирає актуальні пропозиції щодо оренди житла у Києві, відтепер функціонуватиме й у столиці Великої Британії. Платформа збиратиме оголошення з двох найбільших лондонських порталів нерухомості.
Про це у своєму телеграм-каналі написали розробники застосунку. За їхніми словами, український бренд змінить назву під міжнародний ринок та називатиметься birb.
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Як працює додаток
За допомогою штучного інтелекту birb AI пропозиції структуруються й переносяться на 3D-карту.
Наразі британський аналог має ідентичний функціонал до українського застосунку. Зокрема, це 3D-карта з усіма будинками міста та інтерфейс для переглядання квартир.
Застосунок адаптували відповідно до британських реалій: змінили фільтри, параметри та джерела, позначили райони Лондона та всі 270 станцій метро. Крім того, над стадіонами додали емблеми футбольних клубів міста.
Довідка:
bird – додаток для iPhone, за допомогою якого у Києві можна знайти відповідну пропозицію з оренди житла на 3D-карті. Програма може розпізнавати фейкові оголошення та попереджати користувачів про потенційне шахрайство.
Як виглядає оновлений інтерфейс застосунку: дивіться відео
Розробники наголошують, що за допомогою їхнього застосунку квартири знайшли 200 тисяч киян. Наша версія програми включає:
- 50 тисяч оголошень з 24 сайтів нерухомості Києва: olx, rieltor, dom.ria, country;
- 3D-мапу з усіма будинками Києва;
- підписку на нові квартири в улюблених будинках, ЖК чи метро.