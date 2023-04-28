Лондонський стиль заслуговує особливої уваги. Для нього характерна стримана палітра кольорів, елегантні декоративні елементи й натуральні тканини. Головна перевага цього стилю – актуальність поза часом.
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Які головні риси лондонського стилю
Перш ніж розпочати планування дизайну, слід ознайомитися з характерними рисами стилю:
- нейтральна колірна гама – те, що відрізняє лондонський стиль від усіх інших; та для акценту часто використовують червоний;
- елегантні та сучасні меблі;
- мінімалістичний декор;
- архітектурні деталі з каміння, панно;
- скульптури або картини у стилі лондонських вулиць;
- теплі шовкові або кашемірові килимки з візерунками.
В інтер'єрі переважають нейтральні тони / Фото Vintafe Frog
Дуже важливо дотримуватися балансу, оскільки Лондон здається стриманим і спокійним містом.
Картини в стилі лондонських вулиць чудово доповнюють інтер'єр / Фото Vintafe Frog