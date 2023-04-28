Лондонский стиль заслуживает особого внимания. Для него характерна сдержанная цветовая палитра, элегантные декоративные элементы и натуральные ткани. Главное преимущество этого стиля – актуальность вне времени.

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Какие главные черты лондонского стиля

Прежде чем приступить к планированию дизайна, следует ознакомиться с характерными чертами стиля:

нейтральная цветовая гамма – то, что отличает лондонский стиль от всех остальных; и для акцента часто используют красный;

элегантная и современная мебель;

минималистичный декор;

архитектурные детали из камней, панно;

скульптуры или картины в стиле лондонских улиц;

теплые шелковые или кашемировые коврики с узорами.



В интерьере преобладают нейтральные тона / Фото Vintafe Frog

Очень важно соблюдать баланс, поскольку Лондон кажется сдержанным и спокойным городом.

Картины в стиле лондонских улиц прекрасно дополняют интерьер / Фото Vintafe Frog