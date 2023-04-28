Лондонский стиль заслуживает особого внимания. Для него характерна сдержанная цветовая палитра, элегантные декоративные элементы и натуральные ткани. Главное преимущество этого стиля – актуальность вне времени.
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Какие главные черты лондонского стиля
Прежде чем приступить к планированию дизайна, следует ознакомиться с характерными чертами стиля:
- нейтральная цветовая гамма – то, что отличает лондонский стиль от всех остальных; и для акцента часто используют красный;
- элегантная и современная мебель;
- минималистичный декор;
- архитектурные детали из камней, панно;
- скульптуры или картины в стиле лондонских улиц;
- теплые шелковые или кашемировые коврики с узорами.
В интерьере преобладают нейтральные тона / Фото Vintafe Frog
Очень важно соблюдать баланс, поскольку Лондон кажется сдержанным и спокойным городом.
Картины в стиле лондонских улиц прекрасно дополняют интерьер / Фото Vintafe Frog