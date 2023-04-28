Столиця Британії у вашому домі: як створити дизайн квартири в лондонському стилі

Якщо ви обожнюєте Британію та Лондон, то можете облаштувати кімнату з подібною атмосферою у своєму домі. Розповідаємо, як це правильно зробити.

Лондонський стиль заслуговує особливої уваги. Для нього характерна стримана палітра кольорів, елегантні декоративні елементи й натуральні тканини. Головна перевага цього стилю – актуальність поза часом.

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Які головні риси лондонського стилю

Перш ніж розпочати планування дизайну, слід ознайомитися з характерними рисами стилю:

нейтральна колірна гама – те, що відрізняє лондонський стиль від усіх інших; та для акценту часто використовують червоний;

елегантні та сучасні меблі;

мінімалістичний декор;

архітектурні деталі з каміння, панно;

скульптури або картини у стилі лондонських вулиць;

теплі шовкові або кашемірові килимки з візерунками.



В інтер'єрі переважають нейтральні тони / Фото Vintafe Frog

Дуже важливо дотримуватися балансу, оскільки Лондон здається стриманим і спокійним містом.

Картини в стилі лондонських вулиць чудово доповнюють інтер'єр / Фото Vintafe Frog