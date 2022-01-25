На прохання міськради та з ініціативи випускника факультету архітектури та містобудування Львівської Політехніки, організовано проектно-пошукові роботи. Про це розповідає портал Ваші Новини, посилаючися на пресслужбу Судововишнянської міськради.

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Міськрада запропонувала передати руїни споруди за одну гривню та виділити територію з метою відбудови та організації реставраційних робіт для зведення Центру Євроінтеграції України, який би надав змогу турбуватися про питання економічної, соціальної та культурної співпраці регіону з державами ЄС щодо пошуку та виконання інвестиційних проєктів потенційними інвесторами з Європи на теренах України.

Що відомо про руїни палацу Марсів

У Львівській області продають залишки палацу лише за 1 гривню / Фото фейсбук Оксана Гіль

Палац, зведений на початку 18 століття, розташований у південно-східній частині міста Судова Вишня (Яворівський район Львівській області). Першими власниками маєтку була родина графів Коморовських. На жаль, їхній рід не продовжився, а палац на початку 20 століття перейшов родині Марсів. Саме із цим періодом пов'язують розквіт споруди.

У Львівській області продають залишки палацу лише за 1 гривню / Фото фейсбук Оксана Гіль

Авторка публікації додає, що занепад маєтку припадає на початок Другої світової війни. Тоді територію "віджали совєти", які грабували та нищили історичні пам'ятки.

У радянські часи палац був переобладнаний в гуртожиток зооветеринарного технікуму. За неньки України в 1995 році палац згорів, відтоді стоїть у руїнах, обжитий бомжами,

– розповідає Гіль. Сьогодні пам'ятник находиться в власності міста. Потенційні покупці не охоче погоджуються на пропозицію. Відтак влада міста підготувала конкретний проєкт в якому пропонується передати залишки маєтку інвестору лише за 1 гривню. У Львівській області продають залишки палацу лише за 1 гривню / Фото фейсбук Оксана Гіль Читайте Підземний паркінг в Україні: переваги та недоліки

Також йдеться про те, що навколо палацу є великий парк, площею 6 гектарів. Вважається, що за його створення відповідав ландшафтний архітектор Арнольд Рерінг. У Львівській області продають залишки палацу лише за 1 гривню / Фото фейсбук Оксана Гіль

Читайте оригінальний текст публікації:

Палац знаходиться в місті Судова Вишня. Був збудований в на початку 18 століття. Спочатку власниками маєтку була родина графів Коморовських. Граф Антоній Комаровський мав двох дочок, які мали успадкувати спадок батька, на жаль, так сталось що ні одна з дочок не були одруженні, відповідно ніхто з них не мав дітей. На початку XX століття маєток був проданий родині Марсів. Найбільший розквіт палацу прийшовся на часи знаного естета Яна Станіслава Віталіса Марса, який був власником Судової Вишні на початку ХХ століття. Після смерті старого, власність успадкував внук Кшиштоф Марс, який зремонтував палац після шкоди завданої першою світовою війною. Родина Марсів володіла маєтком до початку Другої світової війни, поки територію не віджали "совєти". Під час війни маєток знов грабують і нищать. У радянські часи палац був переобладнаний в гуртожиток зооветеринарного технікуму. За неньки України в 1995 році палац згорів, відтоді стоїть у руїнах, обжитий бомжами. Находитися всередині небезпечно... щось може впасти на голову.