По просьбе горсовета и по инициативе выпускника факультета архитектуры и градостроительства Львовской политехники, организованы проектно-изыскательские работы. Об этом рассказывает портал Ваши Новости, ссылаясь на пресс-службу Судововишнянського горсовета.

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Горсовет предложил передать руины сооружения за одну гривну и выделить территорию с целью восстановления и организации реставрационных работ для возведения Центра Евроинтеграции Украины, который позволил бы заботиться о вопросах экономического, социального и культурного сотрудничества региона с государствами ЕС по поиску и выполнению инвестиционных проектов потенциальными инвесторами из Европы в Украине.

Что известно о руинах дворца Марсов



Во Львовской области продают остатки дворца всего за 1 гривну / Фото фейсбук Оксана Гиль

Дворец, построенный в начале 18 века, расположен в юго-восточной части города Судовая Вишня (Яворовский район Львовской области). Первыми владельцами имения была семья графов Коморовских. К сожалению, их род не продолжился, а дворец в начале 20 века перешел к семье Марсов. Конкретно с этим периодом связывают расцвет сооружения.



Во Львовской области продают остатки дворца всего за 1 гривну / Фото фейсбук Оксана Гиль

Авторка публикации добавляет, что упадок имения приходится на начало Второй мировой войны. Тогда территорию "отжали советы", грабившие и уничтожавшие исторические памятники.

В советское время дворец был переоборудован в общежитие зооветеринарного техникума. За матери Украины в 1995 году дворец сгорел, с тех пор стоит в руинах, обжитый бомжами,

– рассказывает Гиль.

Сегодня памятник находится в собственности города. Потенциальные покупатели неохотно соглашаются с предложением. Поэтому власти города подготовили конкретный проект, в котором предлагается передать остатки имения инвестору всего за 1 гривну.



Во Львовской области продают остатки дворца всего за 1 гривну / Фото фейсбук Оксана Гиль Читайте Подземный паркинг в Украине: преимущества и недостатки Также говорится, что вокруг дворца есть большой парк, площадью 6 гектаров. Считается, что за его создание отвечал ландшафтный архитектор Арнольд Реринг.