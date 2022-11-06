У Львові відтермінували будівництво школи на 3D-принтері: коли відновлять роботи
Джерело:Інтерфакс-Україна
У Львові за допомогою технології 3D-друку планують збудувати інноваційний навчальний корпус для учнів початкових класів школи №23. Проєкт був запланований на 2022 рік, однак через низку факторів його реалізацію перенесли на весну.
Про це повідомив засновник та голова гуманітарного фонду Team4UA, tech-підприємець Жан-Крістоф Боніс.
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Через що перенесли дату відкриття нового корпусу
Боніс розповів що на сьогодні у проєкт школи вже інвестовано 150 тисяч доларів. Сюди входять робота архітекторів та матеріали тощо. Загалом для реалізації проєкту планують залучити 700 тисяч доларів. Також в рамках проєкту куплять 3D-принтер.
Ми запустили проєкт і збудували фундамент майбутньої школи. Планували видрукувати школу в жовтні. Принтер мав приїхати тоді, коли росіяни почали масово обстрілювати міста України. Принтером мають управляти іноземні фахівці, тому ми вирішили відкласти старт печатки до весни з міркувань безпеки,
– повідомив Боніс.
Ще два фактори стали причиною перенесення термінів старту друку:
- нестабільність електропостачання,
- погодні умови (немає сенсу проводити роботи із бетоном за низьких температур).
Тому розпочати роботи з друку корпусу школи планують наприкінці лютого – початку березня. Загалом процес друку триватиме до місяця.
Що відомо про проєкт:
- Архітектурну концепцію проєкту створила студія інтер’єрної архітектури balbek bureau. Згідно з проєктом, це буде одноповерхова будівля з класними кімнатами, учительською, санвузлами та холом.
- Новий навчальний корпус на вулиці Варшавській розрахований для навчання 100 першокласників.
- Це буде перший в Україні шкільний заклад, побудований за технологіями 3D-друку
- Корпус будуватимуть за технологією данської компанії COBOD, номер 1 у 3D-друку з бетону.