У Львові відтермінували будівництво школи на 3D-принтері: коли відновлять роботи

6 листопада 2022 , 18:28
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Джерело:

Інтерфакс-Україна

У Львові за допомогою технології 3D-друку планують збудувати інноваційний навчальний корпус для учнів початкових класів школи №23. Проєкт був запланований на 2022 рік, однак через низку факторів його реалізацію перенесли на весну.

Про це повідомив засновник та голова гуманітарного фонду Team4UA, tech-підприємець Жан-Крістоф Боніс.

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Через що перенесли дату відкриття нового корпусу 

Боніс розповів що на сьогодні у проєкт школи вже інвестовано 150 тисяч доларів. Сюди входять робота архітекторів та матеріали тощо. Загалом для реалізації проєкту планують залучити 700 тисяч доларів. Також в рамках проєкту куплять 3D-принтер.

Ми запустили проєкт і збудували фундамент майбутньої школи. Планували видрукувати школу в жовтні. Принтер мав приїхати тоді, коли росіяни почали масово обстрілювати міста України. Принтером мають управляти іноземні фахівці, тому ми вирішили відкласти старт печатки до весни з міркувань безпеки,
– повідомив Боніс.

Ще два фактори стали причиною перенесення термінів старту друку:

  • нестабільність електропостачання,
  • погодні умови (немає сенсу проводити роботи із бетоном за низьких температур).

Тому розпочати роботи з друку корпусу школи планують наприкінці лютого – початку березня. Загалом процес друку триватиме до місяця.

Що відомо про проєкт:

  • Архітектурну концепцію проєкту створила студія інтер’єрної архітектури balbek bureau. Згідно з проєктом, це буде одноповерхова будівля з класними кімнатами, учительською, санвузлами та холом.
  • Новий навчальний корпус на вулиці Варшавській розрахований для навчання 100 першокласників.
  • Це буде перший в Україні шкільний заклад, побудований за технологіями 3D-друку
  • Корпус будуватимуть за технологією данської компанії COBOD, номер 1 у 3D-друку з бетону.
Автор: Юлія Бабич