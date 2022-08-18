У Львові очікується будівельний бум: Садовий розповів, яке житло у пріоритеті

Тимчасове модульне житло у Львові планують переобладнати та перенести у спальні райони. Крім того, місто шукає підтримки, аби запустити будівництво 5 – 6-поверхових будинків за 4 – 6 місяців.

Про це у новому інтерв'ю розповів міський голова Львова Андрій Садовий. Він нагадав, що нещодавно місто вибудувало житло для вагітних "Незламні матусі". Наразі там проживають жінки, які встигли народити.

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Львів сконцентрується на будівництві швидкого житла

За час повномасштабного вторгнення росії через Львів пройшло 5 мільйонів людей. Орієнтовно 50 тисяч готові лишатися тут на постійне місце проживання через те, що їм нікуди їхати. Це переселенці з Маріуполя, Мелітополя, Сєвєродонецька, які втратили свої помешкання. За словами Андрія Садового на такий масив людей потрібно орієнтовно 1 мільйон метрів квадратних площі.

До того ж зараз переселенців виселили зі шкіл, де протягом літа їм пропонували тимчасовий прихисток.

Їх переселили в інші локації, щоб підготувати навчальні заклади до нового очного навчального року. Також ми маємо локації, які зараз перебудовуємо для проживання людей. Це установи, які раніше не працювали,

– розповів Садовий.

Наразі місто думає, як обігріти ці приміщення на період зими. Так само розпочинається модернізація модульних містечок, яких зараз на території Львова три.

"Ми перемістимо локацію зі Стрийського парку і розширимо можливості проживання на Сихові та на вулиці Пулюя. Також ми з нашими польськими партнерами переобладнуємо ці будиночки, щоб вони могли функціонувати і взимку", – зазначив мер Львова.

Садовий додав, що зараз один із пріоритетів міста – шукати кошти і будувати житло швидко. Щоб у ньому змогли оселитися ті, хто потребує даху над головою.

І тут дуже добра новина – уряд затвердив постанову, яка передбачає можливість іпотечного кредитування для будівництва житла. Якщо ця постанова запрацює, а мова йде про зовсім невеликий відсоток на 20 років. І оця іпотечна програма – це шанс,

– пояснив Садовий.

Він додав, що наразі виділяти земельні ділянки – не вихід.

"Нам допоможуть з інфраструктурою, окей, ми це зробимо, але базово потрібно запустити отой маховик будівництва, щоб люди за короткий термін мали нормальне житло", – підсумував мер Львова.

Нагадаємо, раніше Садовий зазначив, що насправді випадків, коли власники завищували ціни на оренду квартир у Львові не так вже й багато. За його словами кількість таких мародерів та злочинців становила 0,5 – 1%.

Міський голова наголосив, що є проблема із притягненням таких осіб до кримінальної відповідальності. Насамперед через те, що орендарі відмовляються писати заяву в поліцію.