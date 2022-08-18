Об этом в новом интервью рассказал мэр Львова Андрей Садовый. Он напомнил, что недавно город выстроил жилье для беременных "Незламні матусі". Сейчас там проживают женщины, успевшие родить.

Интересно Удержать цену не удастся: почему сейчас выгодно инвестировать в новостройки

Львов сконцентрируется на строительстве быстрого жилья

За время полномасштабного вторжения россии через Львов прошли 5 миллионов человек. Ориентировочно 50 тысяч готовы оставаться здесь на постоянное место жительства из-за того, что им некуда ехать. Это переселенцы из Мариуполя, Мелитополя, Северодонецка, потерявшие свои дома. По словам Андрея Садового на такой массив людей нужно ориентировочно 1 миллион квадратных метров площади.

К тому же сейчас переселенцев выселили из школ, где в течение лета им предлагали временное убежище.

Их переселили в другие локации, чтобы подготовить учебные заведения к новому учебному году. Также у нас есть локации, которые сейчас перестраиваем для проживания людей. Это учреждения, ранее не работавшие,

– рассказал Садовый.

Теперь город думает, как обогреть эти помещения на период зимы. Также начинается модернизация модульных городков, которых сейчас на территории Львова три.

"Мы переместим локацию из Стрыйского парка и расширим возможности проживания на Сыхове и на улице Пулюя. Также мы с нашими польскими партнерами переоборудоваем эти домики, чтобы они могли функционировать и зимой", – отметил мэр Львова.

Садовый добавил, что сейчас один из приоритетов города – искать средства и строить жилье быстро. Чтобы в нем смогли поселиться те, кто нуждается в крыше над головой.

И здесь очень хорошая новость – правительство утвердило постановление, предусматривающее возможность ипотечного кредитования для строительства жилья. Если это постановление заработает, а речь идет о совсем небольшом проценте на 20 лет. И эта ипотечная программа – это шанс,

– объяснил Садовый.

Он добавил, что выделять земельные участки - не выход.

"Нам помогут с инфраструктурой, окей, мы это сделаем, но базово нужно запустить тот маховик строительства, чтобы люди за короткий срок имели нормальное жилье", – подытожил мэр Львова.

Напомним, ранее Садовый отметил, что на самом деле случаев, когда владельцы завышали цены на аренду квартир во Львове не так уж много. По его словам, количество таких мародеров и преступников составило 0,5 – 1%.

Мэр подчеркнул, что есть проблема с привлечением таких лиц к уголовной ответственности. В первую очередь из-за того, что арендаторы отказываются писать заявление в полицию.