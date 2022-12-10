Відповідне рішення погодили депутати Львівської міської ради. Що нараді відомо про облаштування квартир у Львові – далі.
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Що відомо про майбутнє будівництво житла для переселенців у Львові
Європейська комісія розробила проєкт "Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Львові". У рамках цієї програми виділили 15,5 мільйонів євро на будівництво житлових будинків у місті для переселенців.
Так, планується будівництво двох 8-поверхових будинків з дитячими майданчиками та реабілітаційним центром. Загальна площа цих будинків становитиме понад 10 тисяч метрів квадратних.
Будівництво житла планують реалізувати впродовж 18 місяців. Депутати Львівської міської ради на засіданні сесії 6 грудня погодили умови для отримання гранту на це будівництво. Це одне з перших рішень, що необхідне для реалізації проєкту.
Інші ініціативи Львова:
- У Львові для вагітних переселенок, які вимушено покинули свої домівки через вторгнення російських військ, збудували Центр матері і дитини "Незламні матусі". Житло презентували 15 липня. На будівництво прихистку знадобилося 3 місяці.
- Спільно із Міністерством регіонального розвитку мер Львова Андрій Садовий анонсував будівництво котеджних містечок для переселенців. За словами міського голови, перші 3 ділянки для їх зведення уже визначили.
- Під потреби переселенців реконструюють палац культури "ЛОРТА", площею 5 575 метрів квадратних. Пам’ятку українського модернізму планують виділити під коворкінги та івент-спейси.