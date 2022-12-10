Соответствующее решение согласовали депутаты Львовского городского совета. Что совещанию известно об обустройстве квартир во Львове – дальше.

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Что известно о будущем строительстве жилья для переселенцев во Львове

Европейская комиссия разработала проект "Поддержка ЕС в обеспечении жильем внутри перемещенных лиц во Львове". В рамках этой программы было выделено 15,5 миллионов евро на строительство жилых домов в городе для переселенцев.

Планируется строительство двух 8-этажных домов с детскими площадками и реабилитационным центром. Общая площадь этих домов составит более 10 тысяч квадратных метров.

Строительство жилья планируется реализовать в течение 18 месяцев. Депутаты Львовского городского совета на заседании сессии 6 декабря согласовали условия получения гранта на это строительство. Это одно из первых решений, необходимое для реализации проекта.

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