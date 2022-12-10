Соответствующее решение согласовали депутаты Львовского городского совета. Что совещанию известно об обустройстве квартир во Львове – дальше.
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Что известно о будущем строительстве жилья для переселенцев во Львове
Европейская комиссия разработала проект "Поддержка ЕС в обеспечении жильем внутри перемещенных лиц во Львове". В рамках этой программы было выделено 15,5 миллионов евро на строительство жилых домов в городе для переселенцев.
Планируется строительство двух 8-этажных домов с детскими площадками и реабилитационным центром. Общая площадь этих домов составит более 10 тысяч квадратных метров.
Строительство жилья планируется реализовать в течение 18 месяцев. Депутаты Львовского городского совета на заседании сессии 6 декабря согласовали условия получения гранта на это строительство. Это одно из первых решений, необходимое для реализации проекта.
Другие инициативы Львова:
- Во Львове для беременных переселений, вынужденно покинувших свои дома из-за вторжения российских войск, построили Центр матери и ребенка "Незламні матусі". Жилье презентовали 15 июля. На строительство понадобилось 3 месяца.
- Совместно с Министерством регионального развития мэр Львова Андрей Садовый анонсировал строительство коттеджных городков для переселенцев. По словам городского головы, первые 3 участка для их возведения уже определили.
- Под нужды переселенцев реконструируют дворец культуры "ЛОРТА", площадью 5 575 квадратных метров. Достопримечательность украинского модернизма планируют выделить под коворкинги и ивент-спейсы.