Львів отримає грант від ЄС на будівництво житла для переселенців

Львівська міськрада отримає 15,5 мільйона євро гранту від Європейської комісії. Кошти виділять на будівництво двох багатоповерхівок для переселенців.

Відповідне рішення погодили депутати Львівської міської ради. Що нараді відомо про облаштування квартир у Львові – далі.

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Що відомо про майбутнє будівництво житла для переселенців у Львові

Європейська комісія розробила проєкт "Підтримка ЄС у забезпеченні житлом внутрішньо переміщених осіб у Львові". У рамках цієї програми виділили 15,5 мільйонів євро на будівництво житлових будинків у місті для переселенців.

Так, планується будівництво двох 8-поверхових будинків з дитячими майданчиками та реабілітаційним центром. Загальна площа цих будинків становитиме понад 10 тисяч метрів квадратних.

Будівництво житла планують реалізувати впродовж 18 місяців. Депутати Львівської міської ради на засіданні сесії 6 грудня погодили умови для отримання гранту на це будівництво. Це одне з перших рішень, що необхідне для реалізації проєкту.

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