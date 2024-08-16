Експерти назвали два найкращі типи планування для маленької кухні

Проєктування маленької кухні викликає певні труднощі. І головна проблема в тому, що там потрібно розмістити таку ж техніку, як і на великій кухні, а місця значно менше.

Експерти запевняють, що насправді облаштувати маленьку кухню не так уже й важко. Усе зводиться до вибору правильного типу планування та розташування меблів з технікою.

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Два найкращі типи планування для маленьких кухонь

Хоча для маленької кухні не існує універсального планування, є кілька типів, яким дизайнери інтер'єру віддають перевагу. Наприклад, для довгої та вузької кухні є один перевірений макет, який завжди працює естетично та практично.

Планування "кухні на камбузі" – найкращий вибір. Розміщуючи стільниці та прилади вздовж двох паралельних стін, ви зможете оптимізувати кожен сантиметр,

– запевняють експерти.

"Кухня на камбузі" з синіми та блакитними шафами / Фото Naked Kitchens

Якщо маленька кухня має квадратну форму або ви хочете облаштувати її в компактній зоні відкритого планування, то варто зупинитися на U-подібній формі.

"Завжди чудовий варіант – ставити невеликі шафи вздовж однієї стіни, якщо це необхідно, щоб забезпечити достатньо місця для пересування всередині простору", – радять фахівці.

Маленька кухня з U-плануванням / Фото Marie Flanigan Interiors

Незалежно від того, чи обираєте ви планування "на камбузі" чи U-подібну конструкцію, важливо подбати про робочий трикутник. Мовиться про розташування холодильника, плити та раковини у формі трикутника. Таке планування допоможе полегшити процес приготування їжі та прибирання.