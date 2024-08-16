Эксперты уверяют, что на самом деле обустроить маленькую кухню не так уж и трудно. Все сводится к выбору правильного типа планировки и расположения мебели с техникой.

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Два лучших типа планировки для маленьких кухонь

Хотя для маленькой кухни не существует универсальной планировки, есть несколько типов, которым дизайнеры интерьера отдают предпочтение. Например, для длинной и узкой кухни есть один проверенный макет, который всегда работает эстетично и практично.

Планирование "кухни на камбузе" – лучший выбор. Размещая столешницы и приборы вдоль двух параллельных стен, вы сможете оптимизировать каждый сантиметр,

– уверяют эксперты.

"Кухня на камбузе" с синими и голубыми шкафами / Фото Naked Kitchens

Если маленькая кухня имеет квадратную форму или вы хотите обустроить ее в компактной зоне открытой планировки, то стоит остановиться на U-образной форме.

"Всегда отличный вариант – ставить небольшие шкафы вдоль одной стены, если это необходимо, чтобы обеспечить достаточно места для передвижения внутри пространства", – советуют специалисты.

Маленькая кухня с U-планировкой / Фото Marie Flanigan Interiors

Независимо от того, выбираете ли вы планировку "на камбузе" или U-образную конструкцию, важно позаботиться о рабочем треугольнике. Речь идет о расположении холодильника, плиты и раковины в форме треугольника. Такая планировка поможет облегчить процесс приготовления пищи и уборки.