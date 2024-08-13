Процесом та результатом ремонту Еш поділився на своїй тікток-сторінці. Користувачі були вражені, коли побачили справді розкішний інтер'єр раніше занедбаного будинку.

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Чудовий ремонт у старому вікторіанському будинку

За два роки пара розібрала стіни, змінила фундамент і довела до досконалості елегантний інтер'єр.

Це ваш знак – купити найпотворніший будинок на вулиці й перетворити його на будинок своєї мрії. Ми не любили його, коли починали, але ми бачили в ньому потенціал. За два роки ремонту цього вікторіанського будинку в Лондоні він перестав бути найпотворнішим будинком на вулиці, а став нашим прекрасним будинком,

– поділився британець.

До цього пара жила у світлій квартирі в новобудові. Та своєму будинку вони захотіли надати "характеру". На відео видно, що стіни в кухні та коридорі подружжя пофарбувало в насичений винний колір.

Житло до та після ремонту: дивіться відео

Еш каже, що найчастіше його питають про витрати на оновлення екстер'єру будинку. Так ось заміна цегли обійшлася в 3 000 фунтів стерлінгів (близько 155 тисяч гривень).

Насамперед потрібно було очистити від гальки. За допомогою мультиінструменту зніміть поверхню гальки з цегли та старе облицювання, потім злегка відшліфуйте цеглини – на цьому етапі, якщо ви виявите розбиті цеглини, ви можете відновити їх за допомогою вапняної води або справжніх цеглин,

– зазначив Еш.

Тисячі людей поділилися своїми думками щодо оновлення будинку. Користувачі назвали його "будинком з характером" і були приємно здивовані, бо "це не один із тих випадків, коли все стає білим і позбавленим смаку".