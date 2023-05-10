Якщо спальня в однокімнатній квартирі: 4 поради для облаштування маленької та охайної кімнати

Гарну й охайну спальню можна облаштувати навіть у маленькому приміщенні. Ідей для того, щоб організувати простір, є безліч, та ми розповімо вам про головні.

Усе, що потрібно для того, аби правильно облаштувати маленьку спальню, – трохи часу, знань та креативності. .Фізичний безлад часто дорівнює душевному безладу, тому організувати свій простір просто необхідно.

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Ось чотири правила, яких треба дотримуватися, щоб охайно облаштувати свою маленьку спальню.

Завжди використовуйте місце під ліжком

Якщо обираєте ліжко, то звертайте увагу на ті, що мають шухляди. Якщо воно у вас вже є, але без шухляд, то придбайте гарні плетені кошики, які вмістилися б під ліжком.

Там можна зберігати багато речей, наприклад білизну та шкарпетки, несезонний одяг або навіть ковдру. Це значно економить місце.

У шухлядах чи ящиках під ліжком можна багато що зберігати / Фото Loaf

Демонструйте, а не зберігайте

Один із найкращих секретів зберігання – перестати думати про те, як зберігати, і почати думати про те, як демонструвати.

Подумайте про речі, які довго зберігаються. Якщо ви обожнюєте кімнатні рослини, пошукайте в пінтересті ідеї для створення з них ефектних композицій.

Любите кататися на велосипеді? Повісьте велосипед на стіну. Покажіть свою власну фотографію або свою улюблену колекцію ваз. Все, що наповнює вашу спальню вашою індивідуальністю та розповідає вашу історію, захоплює гостей.

Зосередьтеся на доступності

Не варто закидати шафу непотрібними речима, через які потім варто знайти необхідний одяг чи аксесуари. Завжди думайте про доступність у будь-якому куточку.

Також це стосується усіх речей, які ви кладете високо вгорі. Улюблені одяг та предмети мають бути доступні.

Сховайте зайві речі

Мінімалізм у маленькій спальні дуже доречний. У кожного з нас точно є зайві речі, яких можна позбутися.

Уявіть, що вам раптом сказали виїхати. Подумайте про перевезення усіх ваших речей на нове місце. Тоді спитайте себе: "Якби я переїжджав(-ла) у будинок своєї мрії, чи взяв(-ла) би це зі собою?"

Мінімалізм – спонсор чистоти й порядку / Фото Pexels