До ванної кімнати висувають багато вимог: ця кімната має бути не тільки практичною і зручною, але й спокійним місцем для відпочинку. Саме тому важливо облаштувати правильні місця для зберігання, інакше ванна перетвориться на крихітне захаращене місце. Ось 5 варіантів, які можна використати.
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Навісні меблі
Чорна навісна тумба-вітрина / Фото Future
Невелика тумба з шухлядами
Тумба під умивальником з багатьма ящиками / Фото Future
Гарні підставки та банки
Там можна зберігати дрібні речі, які завжди мають бути під рукою / Фото Future
Кишенька у стіні
Місце для зберігання засобів для догляду біля ванної / Фото Future
Вбудовані шафи й висувні шухляди
Їх варто робити в непомітному місці / Фото Christopher Peters