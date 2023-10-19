В ванной комнате предъявляются многие требования: эта комната должна быть не только практичной и удобной, но и спокойным местом для отдыха. Именно поэтому важно обустроить правильные места для хранения, иначе ванна превратится в крохотное захламленное место. Вот 5 вариантов, которые можно использовать.
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Навесная мебель
Черная навесная тумба-витрина / Фото Future
Небольшая тумба с ящиками
Тумба под умывальником со многими ящиками / Фото Future
Хорошие подставки и банки
Там можно хранить мелкие вещи, которые всегда должны быть под рукой.
Карманчик в стене
Место для хранения средств по уходу возле ванной / Фото Future
Встроенные шкафы и выдвижные ящики
Их следует делать в незаметном месте / Фото Christopher Peters