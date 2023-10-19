5 ідей для зберігання у маленькій ванній кімнаті, які вам точно знадобляться
Джерело:Homes & Gardens
Ванні кімнати, особливо у невеликих квартирах, часто дуже маленькі. Для того, що помістити там всі потрібні речі слід розумно організувати місця для зберігання.
До ванної кімнати висувають багато вимог: ця кімната має бути не тільки практичною і зручною, але й спокійним місцем для відпочинку. Саме тому важливо облаштувати правильні місця для зберігання, інакше ванна перетвориться на крихітне захаращене місце. Ось 5 варіантів, які можна використати.
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