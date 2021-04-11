Маленькие ванные комнаты часто встречаются в домах старого жилого фонда. Подобные помещения не являются приговором, если правильно их обустроить.

В ванной комнате необходимо продумать массу нюансов, которые упростят жизнь. Как сделать помещение комфортным, уютным и функциональным, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

Читайте Жалюзи в квартире и доме: что нужно знать

Каждый человек в своей ванной хочет создать уютное пространство, спа-салон, прачечную и при этом еще и разместить в ней все необходимое. Глядя на просторные ванные комнаты, не возникает вопроса, как это организовать, а что делать с маленькими? Маленькая ванная – это не приговор!

– отметила Петайкина.

Фишки для небольшой ванной

Цвет

Лучший друг всех маленьких пространств – светлый оттенок. Плитку лучше выбирать небольших размеров. Холодные оттенки позволят освежить помещение и визуально сделают его более просторным. Монохром – расширяет помещение, а цвет в таком случае можно разбавить цветными акцентами (аксессуары, шторы, текстиль, растения).

Даже маленькая ванна может быть уютной / Фото pinterest

Душ vs ванна

По словам дизайнера интерьера, в этом случае правильного ответа нет – кто-то не может жить без ванны, кто-то предпочитает душ. Однако второй вариант, конечно же, более компактный.

Стильный душ станет украшением ванной / Фото pinterest

Интересно Прачечная комната в квартире: зачем она нужна и в чем преимущества

Отражение

Для того чтобы ванная комната выглядела просторнее, используйте глянец, зеркало, стекло. Выберите большое зеркало, стеклянные дверцы и глянцевую плитку.

Организация пространства

В ванной комнате важно продумать системы хранения. Лучше, если они будут скрытыми (место за зеркалом, под ванной, ящики и пр.).

Освещение

Для маленькой ванной подойдет яркий равномерный свет. Также можно подобрать зеркало с подсветкой.

Освещение играет важную роль в ванной – продумайте его заранее / Фото pinterest

Сантехника

Выбирайте компактные модели: подвесной унитаз, небольшую раковину и ванну.