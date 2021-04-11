Круті фішки для маленької ванної: що і як використати вдома

Джерело:Інстаграм Анни Петайкіної
Маленькі ванні кімнати часто зустрічаються у будинках старого житлового фонду. Подібні приміщення не є вироком, якщо правильно їх облаштувати.
У ванній кімнаті необхідно продумати масу нюансів, які спростять життя. Як зробити приміщення комфортним, затишним і функціональним, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна.
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Кожна людина у своїй ванній хоче створити затишний простір, спа-салон, пральню і при цьому ще й розмістити в ній все необхідне. Дивлячись на просторі ванні кімнати, не виникає питання, як це організувати, а що робити з маленькими? Маленька ванна – це не вирок!
– зазначила Петайкіна.
Кращий друг усіх маленьких просторів – світлий відтінок. Плитку краще вибирати невеликих розмірів. Холодні відтінки дозволять освіжити приміщення і візуально зроблять його більш просторим. Монохром – розширює приміщення, а колір у такому випадку можна розбавити кольоровими акцентами (аксесуари, штори, текстиль, рослини).
Навіть маленька ванна може бути затишною / Фото pinterest
За словами дизайнерки інтер'єру, в цьому випадку правильної відповіді немає – хтось не може жити без ванни, хтось вважає за краще душ. Однак другий варіант, звичайно ж, більш компактний.
Стильний душ стане прикрасою ванної / Фото pinterest
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Для того щоб ванна кімната виглядала просторішою, використовуйте глянець, дзеркало, скло. Виберіть велике дзеркало, скляні дверцята і глянсову плитку.
У ванній кімнаті важливо продумати системи зберігання. Краще, якщо вони будуть прихованими (місце за дзеркалом, під ванною, ящики та ін.).
Для маленької ванної підійде яскраве рівномірне світло. Також можна підібрати дзеркало з підсвічуванням.
Освітлення відіграє важливу роль у ванній – продумайте його заздалегідь / Фото pinterest
Вибирайте компактні моделі: унітаз, невелику раковину і ванну.