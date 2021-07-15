Покупка обійшлася знаменитості у 10 мільйонів фунтів стерлінгів (376 мільйонів гривень). Як виглядає будинок – дивіться далі.

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Що відомо про угоду

Будинок розташований у Беверлі-Гіллз. Його ціна – 376 мільйонів гривень . Раніше нерухомість належала актрисі Ніколь Річі. Особняк став третім для Адель у цьому районі.

В елітному районі проживає багато зірок Голлівуду, наприклад, актриса Дженніфер Лоуренс і Еллен Дедженерес.

Перший об'єкт у цьому районі Адель купила у 2016 році. Другий – після розлучення з чоловіком Саймоном Конецьки – у 2019 році.

У Адель вже три будинки в елітному районі / Фото thisischriswhite

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Що є у будинку Адель

У величезному особняку за 10 мільйонів фунтів стерлінгів є чотири спальні й чотири ванні кімнати . На території розташований басейн і баскетбольний майданчик.

По сусідству з Адель проживають зірки Голлівуду / Фото thisischriswhite