Покупка обійшлася знаменитості у 10 мільйонів фунтів стерлінгів (376 мільйонів гривень). Як виглядає будинок – дивіться далі.
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Що відомо про угоду
Будинок розташований у Беверлі-Гіллз. Його ціна – 376 мільйонів гривень. Раніше нерухомість належала актрисі Ніколь Річі. Особняк став третім для Адель у цьому районі.
Перший об'єкт у цьому районі Адель купила у 2016 році. Другий – після розлучення з чоловіком Саймоном Конецьки – у 2019 році.
У Адель вже три будинки в елітному районі / Фото thisischriswhite
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Що є у будинку Адель
У величезному особняку за 10 мільйонів фунтів стерлінгів є чотири спальні й чотири ванні кімнати. На території розташований басейн і баскетбольний майданчик.
По сусідству з Адель проживають зірки Голлівуду / Фото thisischriswhite
Співачка "колекціонує" будинки у Беверлі-Гіллз / Фото thisischriswhite