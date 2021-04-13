Підбір меблів для ванної кімнати – завдання не з простих. Адже це приміщення з підвищеною вологістю, тому матеріали повинні бути якісними.

Їх підбір залежить від багатьох нюансів. Як вибрати меблі для ванної кімнати та на що звернути увагу – розповіла дизайнерка інтер'єру Валентина Петрякова.

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З чого варто і не варто робити меблі у ванній? Часто у дизайн-проєкт ми додаємо меблі під замовлення, у тому числі в ванну кімнату. Правда, до неї є особливі вимоги, адже має бути захист від пари й води,

– зазначила Петрякова.

Матеріали для меблів у ванну ⠀

1. МДФ

За словами дизайнерки інтер'єру, меблі з цього матеріалу найбільш часто можна зустріти в магазинах. Цей матеріал найбільш бюджетний. Якщо ви зупинили свій вибір саме на ньому – перевірте, щоб емаль на фасадах була з двох сторін, так вони краще захищені від вологи. МДФ також комбінують з ЛДСП. У такому випадку звертайте увагу на якість поклейки крайки – від цього залежить термін служби меблів.

Увага! Для зручності рекомендується вибирати у ванну підвісні меблі або на металевих ніжках. Так ви зможете в будь-який момент витерти вологу.

2. AGT-панелі

По суті, це теж МДФ, але заводський. Він відрізняється більш гладкою, глянцевою поверхнею. Плюс – він більш міцний і зносостійкий. У панелей більше варіантів кольорів, покриттів і текстур,

– пояснила дизайнерка інтер'єру.

У ванній краще використовувати підвісні меблі або на ніжках / Фото pinterest

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3. Натуральне дерево

Цей варіант гарний і не дуже бюджетний. Для ванної кімнати слід вибирати породи дерева, які витримають тривалий вплив вологого середовища. За словами дизайнерки інтер'єру, найкраще підійдуть: морений дуб, модрина, бук, кедр. Враховуйте, що натуральне дерево вимагає правильного догляду та захисту.

Меблі з дерева – красиво і стильно / Фото pinterest

4. Плитка/мозаїка

Можна зробити стільницю і тумбу з ГКЛ і обкласти її плиткою або мозаїкою. Тільки заздалегідь продумайте конструкцію: зробіть її навісною на кронштейнах або з опорами на підлогу. До речі, обов'язково використовуйте вологостійкий гіпсокартон при створенні таких меблів, а ще заздалегідь підберіть раковину, щоб зробити у меблях отвір і підключення,

– порекомендувала Валентина Петрякова.

Меблі у ванній повинна бути практичною / Фото youtube

За її словами, зараз популярністю користуються готові раковини з плитки, які можна знайти в спеціалізованих магазинах.