Подбор мебели для ванной комнаты – задача не из простых. Ведь это помещение с повышенной влажностью, поэтому материалы должны быть качественными.

Их подбор зависит от многих нюансов. Как выбрать мебель для ванной комнаты, и на что обратить внимание – рассказала дизайнер интерьера Валентина Петрякова.

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Из чего стоит и не стоит делать мебель в ванной? Часто в дизайн-проект мы добавляем мебель под заказ, в том числе в ванную комнату. Правда, к ней есть особые требования, ведь должна быть защита от пара и воды,

– отметила Петрякова.

Материалы для мебели в ванную⠀

1. МДФ

По словам дизайнера интерьера, мебель из этого материала наиболее часто можно встретить в магазинах. Этот материал наиболее бюджетный. Если вы остановили свой выбор именно на нем – проверьте, чтобы эмаль на фасадах была с двух сторон, так они лучше защищены от влаги. МДФ также комбинируют с ЛДСП. В таком случае обращайте внимание на качество поклейки кромки – от этого зависит срок службы мебели.

Внимание! Для удобства рекомендуется выбирать в ванную подвесную мебель или на металлических ножках. Так вы сможете в любой момент вытереть влагу.

2. AGT-панели

По сути, это тоже МДФ, но заводской. Он отличается более гладкой, глянцевой поверхностью. Плюс – он более прочный и износостойкий. У панелей больше вариантов цветов, покрытий и текстур,

– пояснила дизайнер интерьера.

В ванной лучше использовать подвесную мебель или на ножках / Фото pinterest

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3. Натуральное дерево

Этот вариант красивый и не очень бюджетный. Для ванной комнаты следует выбирать породы дерева, которые выдержат длительное воздействие влажной среды. По словам дизайнера интерьера, лучше всего подойдут: мореный дуб, лиственница, бук, кедр. Учитывайте, что натуральное дерево требует правильного ухода и защиты.

Мебель из дерева – красиво и стильно / Фото pinterest

4. Плитка/мозаика

Можно сделать столешницу и тумбу из ГКЛ и обложить ее плиткой или мозаикой. Только заранее продумайте конструкцию: сделайте ее навесной на кронштейнах или с опорами на пол. Кстати, обязательно используйте влагостойкий гипсокартон при создании такой мебели, а еще заранее подберите раковину, чтоб сделать в мебели отверстие и подключение,

– порекомендовала Валентина Петрякова.

Мебель в ванной должна быть практичной / Фото youtube

По ее словам, сейчас популярностью пользуются готовые раковины из плитки, которые можно найти в специализированных магазинах.