Вибір меблів для ванної кімнати: що потрібно врахувати

Вибираючи меблі для ванної кімнати, потрібно визначити не тільки бажаний зовнішній вигляд, а й інші нюанси. Наприклад, розмір приміщення та призначення і форму меблів.

Що необхідно врахувати перед тим, як купувати меблі у ванну, розповіла дизайнерка інтер'єру Вікторія Файнблат.

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Здавалося, що може бути простіше, ніж обставити ванну? Тим більше, що сучасний ринок здатний запропонувати найрізноманітніші моделі. Але, виявляється, не все так просто, і в цьому, на перший погляд, простому приміщенні, є свої нюанси,

– зазначила Файнблат.

Що врахувати перед тим, як вибирати меблі у ванну

Розмір кімнати і відстані між усіма об'єктами.

Кількість членів сім'ї, їхній вік і фізичні можливості.

Форму меблів.

Тільки після цього, за словами дизайнерки інтер'єру, можна приступати до вибору меблів.

Які види меблів існують

1. Підвісні тумби і шафи

Такий варіант відмінно підійде для будь-якої ванної кімнати – як просторої, так і малогабаритної. Підвісні тумби і шафи зручні і компактні, а також мають просту форму і можуть підвішуватися на стіну. Ще один плюс – за допомогою підвісних шаф можна приховати неприємні комунікації (труби вздовж стін, бойлер).

2. Підлогові шафи

За словами Файнблат, найчастіше це – тумби під раковиною. За допомогою таких меблів можна приховати сифон, шланги і труби, а в ящиках або на полицях розмістити все необхідне.

На жаль, під підлоговими шафами вода, потрапляючи під них, надовго затримується і, всмоктавшись в дно, неминуче деформує матеріал меблів, який вже через 1-2 роки буде непридатним,

– додала Вікторія Файнблат.

Меблі на ніжках – один з найбільш практичних варіантів для ванної кімнати / Фото design-homes

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3. Меблі на ніжках

На відміну від попереднього варіанту цей – більш практичний і довговічний. Річ у тім, що меблі на висоті дають можливість прибрати зайву вологу.

4. Шафи-пенали

Вузька і висока (в ідеалі, майже до стелі), шафа-пенал незамінна, якщо на маленькій площі необхідно зручно розмістити все для прийняття душу, ванни або просто щоденного вмивання,

– пояснила Вікторія Файнблат.

Шафа-пенал – відмінне рішення для ванної / Фото pinterest

За її словами, незважаючи на невеликі габарити, шафа-пенал дозволяє зробити безліч полиць, висувних ящиків і кошиків, а іноді навіть заховати бойлер.