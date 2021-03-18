Выбирая мебель для ванной комнаты, нужно определить не только желаемый внешний вид, но и другие нюансы. Например, размер помещения и предназначение и форму мебели.

Что необходимо учесть перед тем, как покупать мебель в ванную, рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.

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Казалось, что может быть проще, чем обставить ванную? Тем более, что современный рынок способен предложить самые разнообразные модели. Но, оказывается не все так просто, и в этом, на первый взгляд, простом помещении, есть свои нюансы,

– отметила Файнблат.

Что учесть перед тем, как выбирать мебель в ванную

Размер комнаты и расстояния между всеми объектами.

Количество членов семьи, их возраст и физические возможности.

Форму мебели.

Только после этого, по словам дизайнера интерьера, можно приступать к выбору мебели.

Какие виды мебели существуют

1. Подвесные тумбы и шкафы

Такой вариант отлично подойдет для любой ванной комнаты – как просторной, так и малогабаритной. Подвесные тумбы и шкафы удобные и компактные, а также имеют простую форму и могут подвешиваться на стену. Еще один плюс – с помощью подвесных шкафов можно скрыть нелицеприятные коммуникации (трубы вдоль стен, бойлер).

2. Напольные шкафы

По словам Файнблат, чаще всего это – тумбы под раковиной. С помощью такой мебели можно скрыть сифон. шланги и трубы, а в ящиках или на полках разместить все необходимое.

К сожалению, под напольными шкафами вода, попадая под них, надолго задерживается и, впитавшись в дно, неизбежно деформирует материал мебели, который уже через 1-2 года придет в непригодность,

– добавила Виктория Файнблат.

Мебель на ножках – один самых практичных вариантов для ванной комнаты / Фото design-homes

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3. Мебель на ножках

В отличие от предыдущего варианта этот – более практичный и долговечный. Дело в том, что приподнятая мебель дает возможность убрать лишнюю влагу.

4. Шкафы-пеналы

Узкий и высокий (в идеале, почти до потолка), шкаф-пенал незаменим, если на маленькой площади необходимо удобно разместить все для принятия душа, ванны или просто ежедневного умывания,

– пояснила Виктория Файнблат.

Шкаф-пенал – отличное решение для ванной / Фото pinterest

По ее словам, несмотря на небольшие габариты, шкаф-пенал позволяет сделать множество полок, выдвижных ящиков и корзин, а иногда даже спрятать бойлер.