Выбор мебели для ванной комнаты: что нужно учесть
Выбирая мебель для ванной комнаты, нужно определить не только желаемый внешний вид, но и другие нюансы. Например, размер помещения и предназначение и форму мебели.
Источник:Инстаграм Виктории Файнблат
Что необходимо учесть перед тем, как покупать мебель в ванную, рассказала дизайнер интерьера Виктория Файнблат.
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Казалось, что может быть проще, чем обставить ванную? Тем более, что современный рынок способен предложить самые разнообразные модели. Но, оказывается не все так просто, и в этом, на первый взгляд, простом помещении, есть свои нюансы,
– отметила Файнблат.
Что учесть перед тем, как выбирать мебель в ванную
- Размер комнаты и расстояния между всеми объектами.
- Количество членов семьи, их возраст и физические возможности.
- Форму мебели.
Только после этого, по словам дизайнера интерьера, можно приступать к выбору мебели.
Какие виды мебели существуют
1. Подвесные тумбы и шкафы
Такой вариант отлично подойдет для любой ванной комнаты – как просторной, так и малогабаритной. Подвесные тумбы и шкафы удобные и компактные, а также имеют простую форму и могут подвешиваться на стену. Еще один плюс – с помощью подвесных шкафов можно скрыть нелицеприятные коммуникации (трубы вдоль стен, бойлер).
2. Напольные шкафы
По словам Файнблат, чаще всего это – тумбы под раковиной. С помощью такой мебели можно скрыть сифон. шланги и трубы, а в ящиках или на полках разместить все необходимое.
К сожалению, под напольными шкафами вода, попадая под них, надолго задерживается и, впитавшись в дно, неизбежно деформирует материал мебели, который уже через 1-2 года придет в непригодность,
– добавила Виктория Файнблат.
Мебель на ножках – один самых практичных вариантов для ванной комнаты / Фото design-homes
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3. Мебель на ножках
В отличие от предыдущего варианта этот – более практичный и долговечный. Дело в том, что приподнятая мебель дает возможность убрать лишнюю влагу.
4. Шкафы-пеналы
Узкий и высокий (в идеале, почти до потолка), шкаф-пенал незаменим, если на маленькой площади необходимо удобно разместить все для принятия душа, ванны или просто ежедневного умывания,
– пояснила Виктория Файнблат.
Шкаф-пенал – отличное решение для ванной / Фото pinterest
По ее словам, несмотря на небольшие габариты, шкаф-пенал позволяет сделать множество полок, выдвижных ящиков и корзин, а иногда даже спрятать бойлер.
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