Ванна кімната повинна бути затишною, комфортною та функціональною. Для цього необхідно заздалегідь продумати інтер'єр приміщення.

Які нюанси потрібно врахувати, облаштовуючи ванну кімнату, розповіла дизайнерка інтер'єру Анна Петайкіна. Цікаво Скандинавський стиль в інтер'єрі: дизайнерка назвала фішки Які нюанси продумати у ванній кімнаті Для того щоб візуально збільшити простір – використайте дзеркало на всю висоту стіни.

– використайте дзеркало на всю висоту стіни. Всі полиці необхідно спланувати на початковому етапі. Якщо ви вирішите зробити ніші для зберігання, можливо, доведеться нарощувати стіну. Про це потрібно подумати заздалегідь.

на початковому етапі. Якщо ви вирішите зробити ніші для зберігання, можливо, доведеться нарощувати стіну. Про це потрібно подумати заздалегідь. Місця для рушників також слід продумати завчасно. Для цього визначте максимально близьке місце до водних процедур. Важливо: визначтеся, у який бік будуть відкриватися двері у ванній. Всі нюанси у ванній потрібно продумати на початковому етапі / Фото pinterest Читайте також Екологічний декор в інтер'єрі: 3 способи оновити житло Колірну палітру для ванної потрібно вибирати ретельно. Використовуйте стильні поєднання, які стануть прикрасою інтер'єру.

для ванної потрібно вибирати ретельно. Використовуйте стильні поєднання, які стануть прикрасою інтер'єру. Підвісний унітаз – відмінне рішення для ванної кімнати. За словами дизайнерки інтер'єру, з ним кімната виглядає просторішою, ніж звичайна. Така техніка стильно виглядає і не розхитується. Підвісний унітаз – ці стильно і зручно​ / Фото inmyroom Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений ✎ ДИЗАЙНЕР ИНТЕРЬЕРА Мск•Нск (@design_dizart)