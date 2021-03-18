Останніми роками у тренді – простір і свобода в інтер'єрі, тому все частіше кухню поєднують із вітальнею. Таке рішення також дозволяє сім'ї більше часу проводити разом.

Які переваги і недоліки є у кухні-вітальні – розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова.

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Які основні місця тяжіння людей, які живуть в квартирі, та їхніх гостей? Кухня і вітальня. Тому немає нічого дивного, що деякі вирішують їх об'єднати, але давайте сьогодні подумаємо про плюси і мінуси такого рішення,

– зазначила Рамазанова.

Переваги кухні-вітальні

Більше простору і світла.

Додаткові можливості для спілкування.

Можна зробити цікаве і ефективне зонування.

Всі мешканці можуть бути зайняті різними справами, але при цьому проводити час разом.

Найголовніший плюс кухні-вітальні – можливість проводити час з сім'єю / Фото trizio

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Мінуси об'єднання кухні з вітальнею

Запахи розносяться по всьому приміщенню.

Залишки їжі і крихти можуть потрапляти далеко за межі їдальні зони.

Шумно, адже одночасно працює різна побутова техніка: холодильник, електрочайник, посудомийна машина, телевізор тощо.

Необхідно постійно підтримувати порядок.

У кухні-вітальні є також кілька недоліків​ / Фото design-homes