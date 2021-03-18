Об'єднання кухні з вітальнею: всі за і проти
Останніми роками у тренді – простір і свобода в інтер'єрі, тому все частіше кухню поєднують із вітальнею. Таке рішення також дозволяє сім'ї більше часу проводити разом.
Джерело:Інстаграм Анастасії Рамазанової
Які переваги і недоліки є у кухні-вітальні – розповіла дизайнерка інтер'єру Анастасія Рамазанова.
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Які основні місця тяжіння людей, які живуть в квартирі, та їхніх гостей? Кухня і вітальня. Тому немає нічого дивного, що деякі вирішують їх об'єднати, але давайте сьогодні подумаємо про плюси і мінуси такого рішення,
– зазначила Рамазанова.
Переваги кухні-вітальні
- Більше простору і світла.
- Додаткові можливості для спілкування.
- Можна зробити цікаве і ефективне зонування.
- Всі мешканці можуть бути зайняті різними справами, але при цьому проводити час разом.
Найголовніший плюс кухні-вітальні – можливість проводити час з сім'єю / Фото trizio
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Мінуси об'єднання кухні з вітальнею
- Запахи розносяться по всьому приміщенню.
- Залишки їжі і крихти можуть потрапляти далеко за межі їдальні зони.
- Шумно, адже одночасно працює різна побутова техніка: холодильник, електрочайник, посудомийна машина, телевізор тощо.
- Необхідно постійно підтримувати порядок.
У кухні-вітальні є також кілька недоліків / Фото design-homes
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