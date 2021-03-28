Меблі з ручками чи без: як визначитися
Останніми роками у трендах – фасади без ручок. Це стосується як кухонних гарнітурів, так і меблів в інших кімнатах.
Джерело:Інстаграм NS Interior Design
Чи варто купувати меблі без ручок і коли це є відмінним варіантом, розповіли в дизайн-студії NS Interior Design.
Корисно Помилки при плануванні кухні: чого потрібно уникати
Меблі без ручок: зручно чи з ручками якось надійніше? Однозначно зручно!
– зазначили дизайнери інтер'єру.
Вони пояснили, що механізм TIP-ON – дуже надійний і довговічний.
TIP-ONСистема відкривання дверей. Достатньо злегка торкнутися фасаду без ручки і він автоматично відкриється.
Коли використовувати TIP-ON
- Якщо інтер'єр виконаний у сучасному стилі.
- Якщо приміщення невелике і хочеться уникнути декору (ручок).
- Якщо є маленькі діти. Можна не хвилюватися, що дитина випадково вдариться.
TIP-ON – це зручно і практично / Фото pinterest
Цікаво Моветон у дизайні інтер'єру: 3 рішення, яких бути не повинно
Коли можна вибрати ручки
- Якщо інтер'єр виконаний у класичному стилі, ручки можуть стати його родзинкою.
- Якщо вам подобаються ручки, подобається на них дивитися, подобається, як вони прикрашають фасад – використовуйте їх.
Якщо вам подобаються ручки – сміливо використовуйте їх в інтер'єрі / Фото pinterest
Поділитися новиною