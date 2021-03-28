Мебель с ручками или без: как определиться
В последние годы в трендах – фасады без ручек. Это касается как кухонных гарнитуров, так и мебели в других комнатах.
Источник:Инстаграм NS Interior Design
Стоит ли покупать мебель без ручек и когда это является отличным вариантом, рассказали в дизайн-студии NS Interior Design.
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Мебель без ручек: удобно или с ручками как-то надежней? Однозначно удобно!
– отметили дизайнеры интерьера.
Они пояснили, что механизм TIP-ON – очень надежный и долговечный.
TIP-ONСистема открывания дверей. Достаточно слегка коснуться фасада без ручки и он автоматически откроется.
Когда использовать TIP-ON
- Если интерьер выполнен в современном стиле.
- Если помещение небольшое и хочется избежать декора (ручек).
- Если есть маленькие дети. Можно не волноваться, что ребенок случайно ударится.
TIP-ON – это удобно и практично / Фото pinterest
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Когда можно выбрать ручки
- Если интерьер выполнен в классическом стиле, ручки могут стать его изюминкой.
- Если вам нравятся ручки, нравится на них смотреть, нравится, как они украшают фасад – используйте их.
Если вам нравятся ручки – смело используйте их в интерьере / Фото pinterest
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