В последние годы в трендах – фасады без ручек. Это касается как кухонных гарнитуров, так и мебели в других комнатах.

Стоит ли покупать мебель без ручек и когда это является отличным вариантом, рассказали в дизайн-студии NS Interior Design.

Полезно Ошибки при планировании кухни: чего нужно избегать

Мебель без ручек: удобно или с ручками как-то надежней? Однозначно удобно!

– отметили дизайнеры интерьера.

Они пояснили, что механизм TIP-ON – очень надежный и долговечный.

TIP-ON Система открывания дверей. Достаточно слегка коснуться фасада без ручки и он автоматически откроется.

Когда использовать TIP-ON

Если интерьер выполнен в современном стиле.

Если помещение небольшое и хочется избежать декора (ручек).

Если есть маленькие дети. Можно не волноваться, что ребенок случайно ударится.

TIP-ON – это удобно и практично / Фото pinterest

Интересно Моветон в дизайне интерьера: 3 решения, которых быть не должно

Когда можно выбрать ручки

Если интерьер выполнен в классическом стиле, ручки могут стать его изюминкой.

Если вам нравятся ручки, нравится на них смотреть, нравится, как они украшают фасад – используйте их.

Если вам нравятся ручки – смело используйте их в интерьере / Фото pinterest