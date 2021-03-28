У гонитві за модними рішеннями, власники квартир і будинків часто роблять помилки, оформляючи інтер'єр. Деякі з них усунути доволі складно.

Яких помилок потрібно уникати в інтер'єрі – розповіла дизайнерка Анна Пашковська.

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Моветон у дизайні інтер'єру. Як не варто робити,

– зазначила Пашковська.

3 помилки, яких потрібно уникати

1. Ламбрекен

Будь ласка, не дозволяйте створити подібну вакханалію органзи, люверсів і атласу з вашим вікном. Подібне недоречно виглядає у вітальні або спальні,

– наголосила дизайнерка інтер'єру.

За її словами, краще вибрати спокійні штори з невеликим акцентом. Наприклад, якщо підібрати їх під колір дивана.

Ламбрекени стали антитрендом у дизайні інтер'єру / Фото horosho-doma

2. Стеля "хвиля"

Анна Пашковська пояснила, що різні "радіуси, завитки і хвилі виглядають дуже безглуздо". Вона додала, що якщо "хочеться пограти з рівнем стель, зробіть невеликий опуск з гіпсокартону по периметру приміщення". Також можна виділити обідню зону, додавши підсвічування по периметру.

Подібні стелі вже застаріли / Фото potolokelite

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3. Ніші в стіні

Дизайнерка інтер'єру розповіла, що багато хто хоче зайняти всю порожню стіну. Однак якщо мова йде про ніші, то потім зробити з ними ви нічого не зможете. Крім того, вони можуть швидко вам набриднути. Альтернативою такому рішенню є композиція з полиць.

Ніші в стіні – рішення, яке швидко набридне​ / Фото roomester