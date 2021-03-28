Меблі з ручками чи без: як визначитися

Останніми роками у трендах – фасади без ручок. Це стосується як кухонних гарнітурів, так і меблів в інших кімнатах.

Чи варто купувати меблі без ручок і коли це є відмінним варіантом, розповіли в дизайн-студії NS Interior Design.

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Меблі без ручок: зручно чи з ручками якось надійніше? Однозначно зручно!

– зазначили дизайнери інтер'єру.

Вони пояснили, що механізм TIP-ON – дуже надійний і довговічний.

TIP-ON Система відкривання дверей. Достатньо злегка торкнутися фасаду без ручки і він автоматично відкриється.

Коли використовувати TIP-ON

Якщо інтер'єр виконаний у сучасному стилі.

Якщо приміщення невелике і хочеться уникнути декору (ручок).

Якщо є маленькі діти. Можна не хвилюватися, що дитина випадково вдариться.

TIP-ON – це зручно і практично / Фото pinterest

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Коли можна вибрати ручки

Якщо інтер'єр виконаний у класичному стилі, ручки можуть стати його родзинкою.

Якщо вам подобаються ручки, подобається на них дивитися, подобається, як вони прикрашають фасад – використовуйте їх.

Якщо вам подобаються ручки – сміливо використовуйте їх в інтер'єрі​ / Фото pinterest