Меблі з ручками чи без: як визначитися

Джерело:Інстаграм NS Interior Design
Останніми роками у трендах – фасади без ручок. Це стосується як кухонних гарнітурів, так і меблів в інших кімнатах.
Чи варто купувати меблі без ручок і коли це є відмінним варіантом, розповіли в дизайн-студії NS Interior Design.
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Меблі без ручок: зручно чи з ручками якось надійніше? Однозначно зручно!
– зазначили дизайнери інтер'єру.
Вони пояснили, що механізм TIP-ON – дуже надійний і довговічний.
TIP-ON – це зручно і практично / Фото pinterest
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Якщо вам подобаються ручки – сміливо використовуйте їх в інтер'єрі / Фото pinterest