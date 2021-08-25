Голлівудський актор втрачає мільйони доларів через свій будинок: що трапилося

Відомий голлівудський актор Метт Деймон може втратити мільйони доларів. Кілька місяців тому він виставив на продаж розкішний будинок у США.

Об'єкт розташований у Лос-Анджелесі (штат Каліфорнія). Що з ним не так – читайте далі.

Цікаво Найпривабливіші ЖК у Києві: як вони виглядають та де розташовані

Що трапилося

Метт Деймон разом з сім'єю переїхав до пентхауса в Брукліні. У зв'язку з цим, він вирішив продати свій будинок у Лос-Анджелесі. Він виставив нерухомість за 21 мільйон доларів (561 мільйон гривень). Але досі об'єкт продати не вдалося. Більш того, його вартість впала вже на 3,1 мільйона доларів (83 мільйони гривень).

Метт Деймон втрачає мільйони на розкішному особняку / Фото thedirect

Читайте Названо найбільш безпечні міста світу: хто потрапив до переліку

Що відомо про будинок Деймона

Розкішний особняк актор купив у 2012 році за 15 мільйонів доларів. У будинку є 7 спалень і 10 ванних кімнат, ігрова, робочий кабінет, тренажерний зал, винна кімната і бар. На просторій ділянці розташовані тераси для відпочинку, басейн, водоспад, ставок і спа.

Як виглядає будинок знаменитого актора у Лос-Анджелесі / Фото Realtor.com: