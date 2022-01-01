На вершині пагорба звели білу бетонну церкву Санта-Марія-Горетті. З будівлі відкривається чудовий краєвид на національний парк.

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Архітектори прагнули спроєктувати будівлю, яка поєднуватиме в собі сучасність та зв'язок із місцевою спільнотою.

Ми хотіли створити будівництво, що виражає сильне почуття наступності,

– пояснив засновник Mario Cucinella Architects.

Фасад інноваційної церкви / Фото Dezeen

Вигнуті білі стіни та головний зал у формі чотирилистої конюшини відсилають до минулого. У бюро заявляють, що на таке рішення їх надихнули церкви у стилі бароко та природні форми, які не підвладні часу. Для внутрішнього оздоблення віддали перевагу природному вигляду матеріалу, щоб підкреслити скульптурні особливості будівлі.

Фасад інноваційної церкви / Фото Dezeen

Приміщення прикрашають прості кам'яні меблі, які можна переставити в залежності від заходу, а з 16-метрової стелі спадають складки напівпрозорої тканини – такий хід дозволяє створити неповторну гру світла.

Інтер'єр інноваційної церкви / Фото Dezeen