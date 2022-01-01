На вершине холма построили белую бетонную церковь Санта-Мария-Горетти. Из здания открывается великолепный вид на национальный парк.

Интересно Преимущества и риски: на каком этапе строительства лучше покупать квартиру

Архитекторы стремились спроектировать здание, которое будет совмещать в себе современность и связь с местным сообществом.

Мы хотели создать строительство, выражающее сильное чувство преемственности,

– объяснил основатель Mario Cucinella Architects.



Фасад инновационной церкви / Фото Dezeen

Изогнутые белые стены и главный зал в форме четырехлистного клевера отсылают в прошлое. В бюро заявляют, что на такое решение их вдохновили церкви в стиле барокко и естественные формы, не подвластные времени.

Для внутренней отделки предпочли естественный вид материала, чтобы подчеркнуть скульптурные особенности здания.



Фасад инновационной церкви / Фото Dezeen

Помещение украшает простая каменная мебель, которую можно переставить в зависимости от потребностей, а с 16-метрового потолка спадают складки полупрозрачной ткани – такой ход позволяет создать неповторимую игру света.

Интерьер инновационной церкви / Фото Dezeen