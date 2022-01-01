На вершине холма построили белую бетонную церковь Санта-Мария-Горетти. Из здания открывается великолепный вид на национальный парк.
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Архитекторы стремились спроектировать здание, которое будет совмещать в себе современность и связь с местным сообществом.
Мы хотели создать строительство, выражающее сильное чувство преемственности,
– объяснил основатель Mario Cucinella Architects.
Фасад инновационной церкви / Фото Dezeen
Изогнутые белые стены и главный зал в форме четырехлистного клевера отсылают в прошлое. В бюро заявляют, что на такое решение их вдохновили церкви в стиле барокко и естественные формы, не подвластные времени.
Для внутренней отделки предпочли естественный вид материала, чтобы подчеркнуть скульптурные особенности здания.
Фасад инновационной церкви / Фото Dezeen
Помещение украшает простая каменная мебель, которую можно переставить в зависимости от потребностей, а с 16-метрового потолка спадают складки полупрозрачной ткани – такой ход позволяет создать неповторимую игру света.
Интерьер инновационной церкви / Фото Dezeen