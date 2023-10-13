Мінімалізм – це "навмисне життя". У дизайні мінімалістської ванної важливо використовувати лише ті меблі предмети й речі, які виконують важливу функцію, а не просто займають місце. Експерти розповіли, чого ніколи не буває у ванній кімнаті мінімалістів.

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Непотрібний декор

"Мінімалістичні ванні кімнати – це оазиси простоти. Зайві речі прихильники мінімалізму зберігають вітальні замість того, щоб засипати кожну поверхню дрібничками, свічками та баночками, вони дотримуються гасла "менше є краще". Чисті, незахаращені простори — це їхнє полотно, яке дозволяє природному світлу, матеріалам і заспокійливим відтінкам займати центральне місце", – каже фахівець із дизайнів Джекі Чоу.

Та й загалом мінімалісти вважають, що краще мати у своїх домівках лише ті речі, які виконують важливі функції або ж просто є їхньою великою любов'ю. Якщо кожен замислиться, то зрозуміє, що таких меблів та інших предметів не так вже й багато. Мінімалізм змушує нас більше зосереджуватися на пошуку красивих, функціональних предметів, а не на багатошаровості та заповненні простору.

Багато запасних рушників і килимів

Є дві причини, чому прихильники мінімалізму ніколи вішають багато рушників та не стелять три-чотири килими. Перша – це естетика, а друга – функціональність.

Щоб ваша ванна кімната не була захаращена, виберіть кілька якісних рушників і килимків нейтральних кольорів. Усі інші зберігайте у спеціальній шафі.

Хоча декоративні рушники можуть додати стилю, мінімалісти, як правило, уникають їх на користь функціональності. Уникайте декоративних рушників, які ви не будете використовувати. Ставте пріоритет на практичність,

– радять фахівці.

Мінімалісти, до речі, надають перевагу дерев'яним або бамбуковим килимкам у ванній кімнаті.

Фіранки для душу

Мінімалістам не подобається ідея ховати душ за тонкою та часто вицвілою фіранкою для душу. Замість цього вони обирають душ зі скляними або акриловими дверцятами.

Такі душові притягують природне освітлення, що робить душову зону більш просторою та привабливою.