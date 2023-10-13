Минимализм – это "преднамеренная жизнь". В дизайне минималистской ванной важно использовать только ту мебель предметы и вещи, которые выполняют важную функцию, а не просто занимают место. Эксперты рассказали, чего никогда не бывает в ванной минималистов.

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Ненужный декор

"Минималистичные ванные комнаты – это оазисы простоты. Лишние вещи сторонники минимализма сохраняют гостиные вместо того, чтобы засыпать каждую поверхность безделушками, свечами и баночками, они придерживаются лозунга "меньше лучше". Чистые, незахламленные просторы — это их полотно, которое позволяет естественно , материалам и успокаивающим оттенкам занимать центральное место", – говорит специалист по дизайну Джеки Чоу.

Да и вообще минималисты считают, что лучше иметь в своих домах только те вещи, которые выполняют важные функции или просто их большой любовью. Если каждый задумается, то поймет, что такой мебели и других предметов не так уж много. Минимализм заставляет нас больше сосредотачиваться на поиске красивых, функциональных предметов, а не на многослойности и заполнении пространства.

Много запасных полотенец и ковров

Есть две причины, почему поклонники минимализма никогда вешают много полотенец и не стелят три-четыре ковра. Первая – это эстетика, а вторая – функциональность.

Чтобы ваша ванная не была захламлена, выберите несколько качественных полотенец и ковриков нейтральных цветов. Все остальные храните в специальном шкафу.

Хотя декоративные полотенца могут добавить стиля, минималисты, как правило, избегают их в пользу функциональности. Избегайте декоративных полотенец, которые вы не будете использовать. Ставьте приоритет на практичность,

– советуют специалисты.

Минималисты, кстати, предпочитают деревянные или бамбуковые коврики в ванной комнате.

Занавески для душа

Минималистам не нравится идея прятать душ за тонкой и часто выцветшей занавеской для душа. Вместо этого они выбирают душ со стеклянной или акриловой дверцей.

Такие душевые притягивают природное освещение, что делает душевую зону более просторной и привлекательной.