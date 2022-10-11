Торік каліфорнійське місто Петалума стало першим у світі, де заборонили нові автозаправки. Ймовірно, після вибуху на автозаправній станції в Ірландії, внаслідок якого загнуло 10 осіб, все більше міст відмовлятимуться від класичних АЗС поблизу житлових районів.

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Попит на електрокари може змінити структуру міст

До 2030 року кількість електромобілів у США може сягнути 26 мільйонів. А кількість зарядних станцій зросте у більш ніж 10 разів. Очевидно, що ці трансформації призведуть до зміни міської тканини та сформують новий тип міської поведінки.

Приміром, мережа Starbucks запустила пілотний проєкт зі встановлення зарядних пристроїв біля кав’ярень на маршруті від Денвера до Сіетла. Заряджання електромобіля займає більше часу, ніж заправка бака бензином. Тому відтепер власники авто можуть поєднати перекус із зупинкою для підзарядки транспорту.



Проєкт електрозарядного комплексу майбутнього / Фото electricautonomy

Шотландський архітектор Джеймс Сільвестер розробив проєкт електрозарядного комплексу майбутнього. Ця концепція перемогла в конкурсі, проведеному канадською компанією Parkland. Конструкція є кільцем з сонячними панелями на даху та зарядними пристроями по периметру. У центрі розташовано крамниці, різні сервіси, такі як зони для тренувань, масаж, а також місця для відпочинку.



Проєкт електрозарядного комплексу майбутнього / Фото electricautonomy

Попри гострий дефіцит заправок для електромобілів в Україні, вже помітно як наші траси адаптовуються до нових потреб водіїв. АЗС приділяють більше уваги та площі супутньому бізнесу – автомийкам, торгівлі високоякісними продуктами першої необхідності та їжею. Тепер вони стали альтернативою цілодобовим магазинам та супермаркетам.

Наразі цей сегмент лише розвивається, але очевидно одне: відмова від традиційних АЗС невдовзі призведе до серйозних змін у нормах урбаністики.