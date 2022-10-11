В прошлом году калифорнийский город Петалума стал первым в мире, где запретили новые автозаправки. Вероятно, после взрыва на автозаправочной станции в Ирландии, в результате которого погибли 10 человек, все больше городов будут отказываться от классических АЗС вблизи жилых районов.

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Спрос на электрокары может изменить структуру городов

К 2030 году количество электромобилей в США может составить 26 миллионов. А количество зарядных станций вырастет более чем в 10 раз. Очевидно, эти трансформации приведут к изменению городской ткани и сформируют новый тип городского поведения.

К примеру, сеть Starbucks запустила пилотный проект по установке зарядных устройств у кафе на маршруте от Денвера до Сиэтла. Заряжание электромобиля занимает больше времени, чем заправка бака бензином. Поэтому теперь владельцы авто могут совместить перекус с остановкой для подзарядки транспорта.



Проект электрозарядного комплекса будущего / Фото electricautonomy

Шотландский конструктор Джеймс Сильвестер разработал проект электрозарядного комплекса грядущего. Эта концепция победила в конкурсе, проведённом канадской компанией Parkland. Конструкция представляет собой кольцо с солнечными панелями на крыше и зарядными устройствами по периметру. В центре расположены магазины, различные сервисы, такие как тренировочные зоны, массаж, а также места для отдыха.

Проект электрозарядного комплекса будущего / Фото electricautonomy

Несмотря на острый дефицит заправок для электромобилей в Украине, уже заметно, как наши трассы адаптируются к новым потребностям водителей. АЗС уделяют больше внимания и площади сопутствующему бизнесу – автомойкам, торговле высококачественными продуктами первой необходимости и едой. Теперь они стали альтернативой круглосуточным магазинам и супермаркетам.

Пока этот сегмент только развивается, но очевидно одно: отказ от традиционных АЗС вскоре приведет к серьезным изменениям в нормах урбанистики.