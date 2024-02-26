Маловідоме "місто в морі" під загрозою: чому це унікальне поселення може опинитися під водою

Величезне "місто" під назвою Нафтове Каміння розташоване в Каспійському морі, приблизно за 40 кілометрів від берега Азербайджану. Хоча його більша частина вже непридатна для проживання та пересування, там все одно живуть люди.

Із 300 кілометрів доріг "міста" придатними залишилися тільки 45. Наразі там живе ще 2 тисячі людей, хоча існує серйозна загроза затоплення.

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Унікальне поселення Нафтове каміння може затопити

"Місто" з'явилося 1949 року ще в складі Радянського Союзу й отримало звання першої в історії морської нафтової платформи. Воно займає близько 27 кілометрів. Одна з бурових установок поселення побудована прямо на затонулих кораблях.

Колись це "місто" було історичною пам'яткою архітектури, але тепер перетворилося на його похмуру тінь. Подейкують, що поселення дало змогу розпочати роботи з видобутку нафти за наказом Сталіна.

І хоча від поселення залишилося лише 45 кілометрів доріг і багато житлових будинків затоплені до 2 поверху, жителі не планують його покидати. Відомо, що станом на 2012 рік, робітники Нафтового Каміння заробляли 130 доларів на місяць. Це вдвічі більше, ніж ті, хто займався тією ж роботою на материку.

У "місті на воді" досі живуть і працюють люди / Фото 1997 Reza

"Затоплені сталеві конструкції становлять загрозу для судноплавства, всюди витоки нафти, а обладнання розвалюється на частини. Демонтаж "Neft Dashlari", ймовірно, обійдеться дорожче, ніж просте скорочення видобутку нафти. Для уряду це місце, як і раніше, є гордим секретом, який ретельно охороняють, яким воно було в радянські часи. Іноземцям досі дуже складно потрапити в місто, яке навіть не відображається на Google Maps", – писало тоді одне з німецьких видань.

Є інформація, що покладів нафти під "містом" вистачить ще тільки на 10 років. Опісля поселення стане непотрібним, на що дуже сподіваються.